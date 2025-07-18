Куклачев рассказал о новых обитателях театра кошек из зоны СВО

В Театр кошек Куклачева из зоны СВО привезли две взрослых кошки и котенка, рассказал aif.ru заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.
Ранее СМИ писали, что прибывших в театр котов вывезли из ДНР и районов Курской области.
«Среди новых обитателей Театра кошек — как взрослые животные, так и котята. Например, Вижа — уже взрослая кошка, а Холли — совсем юный котёнок, Глуша — тоже взрослая кошка», — отметил он.
Куклачев пояснил, что из-за возраста к животным подобрали разный подход к адаптации и возможному участию в номерах.
Ранее Юрий Куклачев рассказал aif.ru, что кошки на передовой в зоне СВО помогают российским бойцам снимать стресс и охраняют продукты от крыс.