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Куклачев рассказал о новых обитателях театра кошек из зоны СВО

Из Курской области и ДНР вывезли двух взрослых кошек и котенка.

Источник: Аргументы и факты

В Театр кошек Куклачева из зоны СВО привезли две взрослых кошки и котенка, рассказал aif.ru заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.

Ранее СМИ писали, что прибывших в театр котов вывезли из ДНР и районов Курской области.

«Среди новых обитателей Театра кошек — как взрослые животные, так и котята. Например, Вижа — уже взрослая кошка, а Холли — совсем юный котёнок, Глуша — тоже взрослая кошка», — отметил он.

Куклачев пояснил, что из-за возраста к животным подобрали разный подход к адаптации и возможному участию в номерах.

Ранее Юрий Куклачев рассказал aif.ru, что кошки на передовой в зоне СВО помогают российским бойцам снимать стресс и охраняют продукты от крыс.