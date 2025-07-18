Командование элитной 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, которую направили на сумское направление, не желает признавать военных погибшими, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, родственники военных жалуются, что командование бригады не признает бойцов погибшими даже при наличии фотографий тела и показаний сослуживцев.
Как ранее сообщали в силовых структурах, выживших военных 158-й отдельной механизированной бригады прикомандировали к 71-й егерской бригаде, но при этом используют их как расходный материал.
Ранее появились кадры бегства украинский военных с позиций в Сумской области.