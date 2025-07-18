Сергей Собянин рассказал о городской поддержке арт-индустрии и дизайна

Столичный градоначальник Сергей Собянин выступил с заявлением, что на сегодняшний день в московской креативной индустрии задействованы около 2,8 тысяч компаний, общая годовая выручка которых в 2024 году составила 5,85 млрд рублей.
"С одной стороны, это на 63,5% больше, чем в 2019 году, с другой — очевидны хорошие перспективы для развития, особенно в ключевых направлениях, таких как, например, цифровое искусство, — рассказал мэр Москвы.
По словам Собянина, столичные власти предоставляют для участников арт-индустрии площадки, в том числе в известных креативных кластерах «Винзавод», «Флакон», «Зотов» и других. Кроме того, на Сиреневом бульваре в столице был открыт творческий центр «Московские мастерские».
Помимо этого, Сергей Собянин заявил, что число столичных компаний в сегменте интерьера и дизайна с 2021 по май 2025 года выросло на 18,5% — до 21,5 тыс. При этом выручка представителей этого сегмента с 2021 по 2024 год увеличилась на 44% — до 946,1 млрд рублей.