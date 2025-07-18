Сергей Собянин рассказал о городской поддержке арт-индустрии и дизайна

Помимо этого, Сергей Собянин заявил, что число столичных компаний в сегменте интерьера и дизайна с 2021 по май 2025 года выросло на 18,5% — до 21,5 тыс. При этом выручка представителей этого сегмента с 2021 по 2024 год увеличилась на 44% — до 946,1 млрд рублей.