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Сергей Собянин рассказал о городской поддержке арт-индустрии и дизайна

Градоначальник сообщил о росте количества компаний в сегменте интерьера и дизайна.

Источник: Аргументы и факты

Столичный градоначальник Сергей Собянин выступил с заявлением, что на сегодняшний день в московской креативной индустрии задействованы около 2,8 тысяч компаний, общая годовая выручка которых в 2024 году составила 5,85 млрд рублей.

"С одной стороны, это на 63,5% больше, чем в 2019 году, с другой — очевидны хорошие перспективы для развития, особенно в ключевых направлениях, таких как, например, цифровое искусство, — рассказал мэр Москвы.

По словам Собянина, столичные власти предоставляют для участников арт-индустрии площадки, в том числе в известных креативных кластерах «Винзавод», «Флакон», «Зотов» и других. Кроме того, на Сиреневом бульваре в столице был открыт творческий центр «Московские мастерские».

Помимо этого, Сергей Собянин заявил, что число столичных компаний в сегменте интерьера и дизайна с 2021 по май 2025 года выросло на 18,5% — до 21,5 тыс. При этом выручка представителей этого сегмента с 2021 по 2024 год увеличилась на 44% — до 946,1 млрд рублей.

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