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Эксперт Бондарь: за погребение питомца в лесу грозит штраф в 5 тыс. рублей

Есть три законных варианта похоронить питомца.

Источник: Аргументы и факты

По новым правилам запрещено хоронить животных во дворах, лесах и парках, нарушителям может грозить штраф в 5 тыс. рублей. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что запрет на погребение животных во дворах, лесах и парках действует в России с 1 марта 2025 года. Правила утилизации биологических отходов прописаны в статье 10.8 КоАП РФ. Умершего питомца можно похоронить на специально отведенном для этого месте или кремировать.

«Есть три законных варианта: кремировать питомца индивидуально, чтобы потом забрать прах, кремировать вместе с другими животными без возврата праха или похоронить на специальном кладбище для животных, если такое есть в городе», — подчеркнул Бондарь.

Ранее в Находке нашли гигантское кладбище домашних животных.