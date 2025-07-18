Эксперт Бондарь: за погребение питомца в лесу грозит штраф в 5 тыс. рублей

Он напомнил, что запрет на погребение животных во дворах, лесах и парках действует в России с 1 марта 2025 года. Правила утилизации биологических отходов прописаны в статье 10.8 КоАП РФ. Умершего питомца можно похоронить на специально отведенном для этого месте или кремировать.