Российскому комплексу «Корнет» дали смертоносное обновление: что придумали специалисты «Ростеха»

В холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» разработали кассету, которая позволяет установить четыре ракеты «Булат» на ПТРК «Корнет». Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.
Теперь, отмечается в публикации, любая пусковая установка ПТРК может быть оснащена четырьмя новейшими лёгкими ракетами 9М134 «Булат».
«Это увеличивает боекомплект комплекса вчетверо и расширяет номенклатуру его типовых целей», — сказали в «Ростехе».
Новое решение военных инженеров повышает не только эффективность «Корнета», но и вариативность его применения.
Напомним, российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» поступил на вооружение еще в 1998 году. Но и сегодня его считают одним из лучших в мире. В этом уверены в том числе и западные специалисты.
В зоне СВО ПТРК «Корнет» также прекрасно зарекомендовали себя. В частности, российские бойцы разносили этими комплексами якобы «неуязвимые» Challenger-2 и другую хваленую западную технику.