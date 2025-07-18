Мединский уверен, что в учебниках истории будет написана правда об СВО

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью изданию «Комсомольская правда» выразил уверенность, что и в будущем в учебниках истории будет написана правда о специальной военной операции.
«Не сомневаюсь, что и потом написана будет правда», — сказал Мединский в интервью KP.RU, отвечая на вопрос о том, что будет написано в будущем в учебниках истории о СВО и её итогах.
Мединский отметил, что со временем на события последних лет, в том числе СВО, можно будет посмотреть более глубоко.
«Всё-таки сейчас для нас это очень живая, в буквальном смысле кровоточащая тема. Прочитайте сами в нынешнем учебнике истории России 11-го класса», — добавил он.