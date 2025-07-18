Дешевеют быстрее доллара: лисички и картофель упали в цене на «Комаровке»

Средняя стоимость огурцов — 4−5 белорусских рублей за килограмм, но встречаются они и по 3−3,5 рубля. А вот сорт «Родничок» был, как и раньше, замечен лишь в одном месте по 15 рублей. Продавец при этом оказался сильно недоволен тем, что его товар фотографируют.