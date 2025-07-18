Дешевеют быстрее доллара: лисички и картофель упали в цене на «Комаровке»

Покупателей на столичном рынке, несмотря на жару, хватает. Порой можно услышать горячие споры, которые касаются цены, свежести фруктов или овощей. Так покупатели и продавцы выпускают пар. Для рынка это частое явление.
Топ покупок на рынке составляют клубника, черешня, абрикосы, нектарины, персики, лисички. Грибов особенно много.
Sputnik прошелся по «Комаровке» и узнал актуальные цены.
Картофель и лисички
Как и ожидалось, цена на молодой белорусский картофель постепенно падает. Его готовы отдать от 2,5 белорусских рубля до 4,5 за килограмм. В основном корнеплод рекламируют, как «ранний». Хотя встречается и определенный сорт, например, «Королева Анна».
Уменьшение цены продавцы называют предсказуемой вещью.
Картофеля много сейчас, люди начали его уже копать. Ценник не него и уменьшается. Здесь удивительного ничего нет. Так каждый год бывает, сказывается летний фактор.
К картофелю можно взять на рынке и лисички. Грибы продают в среднем по 13 белорусских рублей за килограмм. Небольшой лоточек обойдется покупателю в десять рублей.
Некоторые прилавки завалены лисичками
Берите, свежие грибы по 13,50 рублей, летние дары. Очень хорошая цена.
Стоит отметить, что в конце июня лисички продавали по 40 рублей за килограмм. Их стоимость за три недели упала почти в четыре раза.
А вот лук в среднем на рынке можно найти по пять рублей за «кило».
Огурцы и помидоры
Ценовой политикой на рынке некоторые покупатели недовольны.
Сезон заканчивается, а они огурцы по пять рублей продают.
Средняя стоимость огурцов — 4−5 белорусских рублей за килограмм, но встречаются они и по 3−3,5 рубля. А вот сорт «Родничок» был, как и раньше, замечен лишь в одном месте по 15 рублей. Продавец при этом оказался сильно недоволен тем, что его товар фотографируют.
Спелые, крупные белорусские помидоры готовы отдать по 3,50−12 рублей за килограмм. Сорт «Черри» в среднем продают по девять рублей, хотя встречаются томаты и по 18 рублей. Рекордная цена установлена на импортные «медовые» помидоры — 24,90 рубля.
Зелени на рынке в изобилии. Лук-перо, петрушку и укроп продают пучками за 1,5−2 рубля. Сочную рукколу, базилик и кинзу можно найти по три рубля за 100 граммов.
Мы в огороде часть дня проводим, а часть — на «Комаровке», продаем выращенное.
Клубника, черешня и земляника
Большой выбор на «Комаровке» черешни из Молдовы и Узбекистана. Цены на первую варьируются в районе 16,90−18,90 рубля, а вот ягода из Средней Азии продается по 22−24,90 рубля.
Купить вишню можно за 10−16,90 рубля за килограмм. Голубику готовы отдать по 17,90−29,90 рубля — ягода выращена в Беларуси.
Найти землянику можно лишь в нескольких местах. Продают ягоду в стаканчиках по 15, 20 и 25 рублей. Стоимость зависит от размера тары.
Земляника померзла в этому году, найти ее очень тяжело. Потому и цена на нее высокая. Это даже дешево, учитывая предложения.
Здесь же предлагают небольшие стаканчики крыжовника по семь рублей, смородины — по восемь. В другом месте на рынке «кило» красной смородины обойдется в 7,50 рубля. Чернику на «Комаровке» продают по 20 рублей за килограмм.
Клубничный бум немного поутих. Тем не менее, покупатели продолжают брать ягоду по 6,90−25 рублей за килограмм. В последнем случае товар красивый, сочный, отборный.
Ценник на малину находится в районе 19−25 рублей за килограмм. Также можно взять небольшой контейнер за 15−20 рублей.
Абрикосовый бум
Огромный интерес у покупателей вызывают абрикосы из Узбекистана и Армении. Их берут килограммами. В основном по цене в 5,90−9,90 белорусских рубля за килограмм. Хотя встречается и иранский фрукт по 16,90. По наблюдениям, его берут менее охотно.
Широко представлены нектарины (6,90−18,50) и персики (9,90−22,90).
Торговцы дают пробовать товар — для этого есть специальные фрукты для дегустации. Главное, не забывать брать с собой наличные, так как оплату картами освоили пока не на всем рынке.