Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Исраила Сапарбая

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного поэта, композитора, народного писателя Казахстана, кавалера ордена «Парасат» Исраила Сапарбая, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

В телеграмме за 18 июля 2025 года сказано:

Исраил Сапарбай был талантливым писателем, посвятившим всю свою жизнь искусству слова и внесшим большой вклад в развитие отечественной литературы. Будучи поистине творческой личностью, он оставил свой неизгладимый след в национальной поэзии и драматургии. Его яркие произведения и личные качества нашли отклик в сердцах многих читателей.

В заключительной части отмечено, что светлый образ Сапарбая, оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда сохранится в памяти народа.

Казахстанский поэт, композитор, драматург, лауреат премии «Платиновый Тарлан» Исраил Сапарбай скончался рано утром 18 июля 2025 года на 85-м году жизни.