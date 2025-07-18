Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Исраила Сапарбая

В телеграмме за 18 июля 2025 года сказано:
Исраил Сапарбай был талантливым писателем, посвятившим всю свою жизнь искусству слова и внесшим большой вклад в развитие отечественной литературы. Будучи поистине творческой личностью, он оставил свой неизгладимый след в национальной поэзии и драматургии. Его яркие произведения и личные качества нашли отклик в сердцах многих читателей.
В заключительной части отмечено, что светлый образ Сапарбая, оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда сохранится в памяти народа.
Казахстанский поэт, композитор, драматург, лауреат премии «Платиновый Тарлан» Исраил Сапарбай скончался рано утром 18 июля 2025 года на 85-м году жизни.