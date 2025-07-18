Эдуард Соснин проверил ход благоустройства в Индустриальном районе Перми

На улицах Геологов, 3 и 9, благоустройство близится к завершению. На Геологов, 3, уложили новый асфальт на тротуарах, удалили пни и опасные деревья. Мэр дал указание также привести в порядок тротуар, ведущий к лицею № 8. На Геологов, 9, также прошел ремонт тротуаров, привели в порядок газоны и провели работы по удалению старых деревьев и пней.