Эдуард Соснин проверил ход благоустройства в Индустриальном районе Перми

Глава Перми Эдуард Соснин с рабочим визитом посетил Индустриальный район, чтобы лично проконтролировать, как идут работы по ремонту дворов и установке новых контейнерных площадок.
Первым объектом стал двор на улице Космонавта Леонова, 54. Здесь уже завершен ремонт проездов и тротуаров, появилась новая парковка. Эдуард Соснин поручил дополнительно покрасить ограждения и бордюры, а также усилить озеленение территории.
Следующим адресом стала улица Композитора Глинки, 5. Здесь по инициативе жильцов обновили дворовой проезд в рамках ранее утверждённого плана.
На улицах Геологов, 3 и 9, благоустройство близится к завершению. На Геологов, 3, уложили новый асфальт на тротуарах, удалили пни и опасные деревья. Мэр дал указание также привести в порядок тротуар, ведущий к лицею № 8. На Геологов, 9, также прошел ремонт тротуаров, привели в порядок газоны и провели работы по удалению старых деревьев и пней.
Эдуард Соснин осмотрел и новые контейнерные площадки. На улице Архитектора Свиязева, 46/3, идет монтаж современных площадок для сбора отходов. Старые металлические конструкции демонтируют, на их месте появятся две новые точки с шестью евроконтейнерами. Подрядчикам поручено также заасфальтировать подъезды к этим местам.
Кроме того, на Геологов, 8, ведутся работы по ремонту участков для накопления мусора в зоне индивидуального жилищного строительства.
Все эти мероприятия проходят в рамках муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми». В 2025 году в городе планируют благоустроить 144 двора и прилегающие к ним территории.