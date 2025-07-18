Школьница жаловалась на тошноту, а утром ей отрезали обе ноги: врачей напугали ее колени

Как отмечает издание, в центре всех событий оказалась 10-летняя Пенелопа Видал-Уолш. Однажды она почувствовала себя плохо и начала жаловаться на тошноту, но сразу везти ее в больницу никто не решился. Поэтому девочка легла спать. Однако ночью несчастной стало хуже. Ее начало рвать, а родители заметили фиолетовую сыпь на ее колене и шее.