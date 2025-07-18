Школьница жаловалась на тошноту, а утром ей отрезали обе ноги: врачей напугали ее колени

В Англии школьнице ампутировали обе ноги и руку из-за менингита и сепсиса. Незадолго до диагноза она жаловалась на сильную тошноту. Об этом заявляет газета Mirror.
Как отмечает издание, в центре всех событий оказалась 10-летняя Пенелопа Видал-Уолш. Однажды она почувствовала себя плохо и начала жаловаться на тошноту, но сразу везти ее в больницу никто не решился. Поэтому девочка легла спать. Однако ночью несчастной стало хуже. Ее начало рвать, а родители заметили фиолетовую сыпь на ее колене и шее.
В итоге девочку все же отвезли в больницу. Там врачи, увидев сыпь и другие симптомы, диагностировали менингит, усугубленный сепсисом. Медики незамедлительно начали лечение, но инфекция уже привела к серьезным осложнениям. В том числе к редкой грибковой инфекции.
Как следствие, девочке пришлось ампутировать обе ноги и правую руку. Теперь она проходит реабилитацию. В частности, осваивает инвалидное кресло и укрепляет мышцы. Несчастную ждет еще одна операция.
Не менее ужасающий случай недавно произошел в Австралии. Там 18-летний парень купил долгожданную квартиру и был буквально в шаге от счастья, но внезапно умер. Всему виной оказалось сальто, которое он сделал от радости. В результате него юноша сильно ударился головой. Спасти его не смогли.