Срочная новость В Северной Осетии задержаны два подростка за планирование теракта в отношении правоохранителей. С помощью специальной литературы они проходили обучение по совершению терактов. Об этом сообщает следственный комитет.
В Северной Осетии задержаны подростки за планирование теракта
В Северной Осетии задержаны два подростка за планирование теракта в отношении правоохранителей. С помощью специальной литературы они проходили обучение по совершению терактов. Об этом сообщает следственный комитет.