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В Северной Осетии задержаны подростки за планирование теракта

В Северной Осетии задержаны два подростка за планирование теракта в отношении правоохранителей. С помощью специальной литературы они проходили обучение по совершению терактов. Об этом сообщает следственный комитет.

Срочная новость В Северной Осетии задержаны два подростка за планирование теракта в отношении правоохранителей. С помощью специальной литературы они проходили обучение по совершению терактов. Об этом сообщает следственный комитет.