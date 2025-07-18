В Калининградской области создали сказочную курицу из янтаря

В Калининградской области создали янтарную Курочку Рябу. Янтарная несушка изготовлена по принципу матрешки: внутри спрятаны яйцо, желток и цыпленок из балтийского янтаря. Как рассказали в пресс-службе Калининградского янтарного комбината, необычный сувенир с сюрпризом представят на международном янтарном форуме в Москве.