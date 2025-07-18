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В Калининградской области создали сказочную курицу из янтаря

Сувенир «Курочка Ряба» представят на международном янтарном форуме в Москве.

Источник: пресс-служба Янтарного комбината

В Калининградской области создали янтарную Курочку Рябу. Янтарная несушка изготовлена по принципу матрешки: внутри спрятаны яйцо, желток и цыпленок из балтийского янтаря. Как рассказали в пресс-службе Калининградского янтарного комбината, необычный сувенир с сюрпризом представят на международном янтарном форуме в Москве.

Отмечается, что сама курочка собран из более сотни отдельных фрагментов. Яйцо же украшено янтарной мозаикой. А вот цыпленок размером в 2 см вырезан из цельного куска янтаря.

Вес сувенира — 764 грамма, при этом на производство было затрачено около двух килограммов сырья.