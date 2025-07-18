Россиянам назвали неожиданную причину дискомфорта в шее

Врач-ортодонт Манэ Оганесян в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что одной из распространенных причин возникновения дискомфорта в шее является нарушение прикуса.
Как заметила собеседница издания, если челюсти смыкаются неправильно, это приводит к изменению положения головы и дисбалансу в работе мышц лица, шеи и спины, в результате чего тело старается компенсировать «перекос».
Специалист обратила внимание на то, что существует несколько типов аномалий прикуса, которые могут привести к изменениям осанки и дискомфорту в шее. Так, по словам Оганесян, при глубоком прикусе верхние зубы чрезмерно перекрывают нижние, что смещает голову вперед и, как следствие, перегружает заднюю группу шейных мышц.
При открытом прикусе, в свою очередь, при смыкании между челюстями образуется щель, мешающая нормально сомкнуть губы, из-за чего язык занимает неправильное положение, голова наклоняется вперед и возникает сутулость, предупредила врач. Кроме того, ортодонт указала, что при перекрестном прикусе челюсти смыкаются под углом, нарушается симметрия, и одна сторона мышечно-связочного аппарата испытывает перегрузку, тогда как другая остается функционально ослабленной, и это может сопровождаться компенсаторным искривлением позвоночника.
Оганесян добавила, что сужение верхней челюсти приводит к нарушению дыхания, язык опускается вниз, голова уходит вперед — возникает компенсаторная сутулость и перенапряжение мышц шеи.
Восстановить правильную работу зубочелюстной системы и стабилизировать работу мышц шеи помогают современные методы ортодонтического лечения, отметила собеседница издания. После нормализации прикуса из мышц уходит гипертонус, положение головы стабилизируется, и это снижает нагрузку на шейный отдел позвоночника и улучшает осанку, заключила специалист.
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