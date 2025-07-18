Россиянам назвали неожиданную причину дискомфорта в шее

При открытом прикусе, в свою очередь, при смыкании между челюстями образуется щель, мешающая нормально сомкнуть губы, из-за чего язык занимает неправильное положение, голова наклоняется вперед и возникает сутулость, предупредила врач. Кроме того, ортодонт указала, что при перекрестном прикусе челюсти смыкаются под углом, нарушается симметрия, и одна сторона мышечно-связочного аппарата испытывает перегрузку, тогда как другая остается функционально ослабленной, и это может сопровождаться компенсаторным искривлением позвоночника.