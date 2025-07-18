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Спорткомплекс в центре Минска, где также размещена церковь, выставлен на торги за 22,6 млн рублей

Спорткомплекс с церковью в центре Минска выставлен на торги за 22,6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Спорткомплекс с церковью в центре Минска выставлен на торги за 22,6 млн рублей. Информация появилась на официальном сайте аукционной площадке ИПМ-торги.

Согласно данным, на аукцион выставлено здание физкультурно-оздоровительного комплекса ЗАО «Атлант». Оно расположено по улице Саперов, 5. Здание примечательно тем, что в нем находится православная церковь преподобного Иоанна Рыльского с позолоченным куполом.

Лот состоит из трех позиций: здание ФОК, открытие плоскостные спортивные сооружения, хозяйственно-бытовая канализация. Общая площадь строений составляет 11,853 квадратных метра.

На официальном сайте завода «Атлант» сказано, что ФОК включает в себя тренажерный и игровой залы, два зала для фитнеса, залы для единоборств и гимнастики, две сауны с бассейном, футбольное поле, косметический кабинет и многое другое.

Начальная цена лота составляет 22 641 681,07 рубля. Шаг лота указан в 5% от названной стоимости. Также победитель должен будет оплатить вознаграждение организатору торгов в размере 1% от цены продажи лота и затраты в размере около 600 рублей. Проведение торгов запланировано на 15 августа на 11.00.

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