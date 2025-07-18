Фёдор Конюхов впервые совершил полет на воздушном шаре над Татарстаном

Об этом сообщает аэроклуб GMB AERO.
Экспедиция прошла под руководством опытного пилота, основателя аэроклуба Андрея Ермолаева. Полёт прошёл в штатном режиме — спокойно, безопасно и невероятно живописно.
Фёдор Конюхов, известный всему миру своими уникальными экспедициями, впервые увидел Татарстан с высоты птичьего полёта. Его впечатления оказались поистине восторженными:
«Я много где летал, но здесь — по-настоящему удивительно. Татарстан с высоты — это чистая красота», — отметил путешественник.
Фёдор Конюхов — один из немногих людей в истории, кому удалось облететь Землю на воздушном шаре в одиночку. Его кругосветный перелёт длился 268 часов (11 дней).
В 2016 году Конюхов был признан «Пилотом года» по версии Международной федерации аэронавтики (FAI). Ранее этого же титула был удостоен Юрий Гагарин за полёт в космос в 1961 году.
Первый полёт Фёдора Конюхова в воздушном пространстве Татарстана стал не просто личным открытием для него, но и важным событием для всего региона. Воздушная прогулка вошла в историю как символ встречи великой личности с великой землёй.