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Перестройка в Самаре: «Крылья Советов» собирают новую команду к предстоящему сезону и дерби с «Акроном»

«КС» подходят к предстоящему сезону со свежим тренерским штабом и потоком новичков, среди которых есть и легионеры. Рассказываем, как изменилась команда этим летом.

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Самара-Москва-Сочи.

Примерно по такому маршруту проследовал ряд футболистов волжан после минувшего розыгрыша РПЛ. Речь идет об Ульви Бабаеве и Луке Гогнидзе (вернулись в столичное «Динамо» после аренды), Игоре Дмитриеве («Спартак») и Антоне Зиньковском и Романе Ежове (оба сейчас — в «Сочи»).

Также в Оренбург перебрался экс-вратарь «зелено-бело-синих» Богдан Овсянников.

Но, конечно, наиболее значимые потери для волжан — Иван Сергеев и Гленн Бейл. Нападающий стал лучшим бомбардиром «КС» в российской истории клуба. А всего в прошлом сезоне забил девять голов и выдал два ассиста в 25 встречах. Пополнил состав «бело-голубых» во главе с Валерием Карпиным.

Голландский защитник ныне — свободный агент. В «Крыльях» провел почти 4 года и стал одним из лидеров, по-настоящему полюбив Самару и местную команду. Правда, концовка чемпионата не задалась. В предпоследнем туре получил красную карточку — это была домашняя игра со «Спартаком» (0:2) — и пропустил последний.

Всего в том розыгрыше Премьер-лиги провел 21 матч. Плюс три кубковых. В его активе — один мяч и ассист, пять «горчичников».

Также волжане попрощались с защитником Ильей Гапоновым (теперь в воронежском «Факеле»), полузащитником Денисом Якубой и форвардом Дмитрием Цыпченко. Ушел и Виктор Гаус — легенда самарского футбола, тренер вратарей.

А в этом месяце клуб расстанется с гендиректором Робертом Тер-Абрамяном и Русланом Пименовым. Информации об их сменщиках пока нет. Но по одной из версий место первого может занять Тархан Джабраилов. Входит в совет директоров «КС» и руководит благотворительным фондом «Служение людям».

Новый тренер и поток свежих игроков.

В конце мая «Крылья Советов» покинул Игорь Осинькин. Рулевым волжан стал Магомед Адиев. Минувший сезон заканчивал в «Химках». Номинально сохранил клуб из Подмосковья в элите, но из-за финансовых трудностей тот все-таки оказался в «небесной лиге».

Были проблемы и на новом месте. В июне писали, что новый наставник «зелено-бело-синих» мог разойтись с командой из 63-го региона из-за проблем с подписанием новичков. Но обошлось. Работу продолжает и готовит коллектив к чемпионату и Кубку.

Что касается футболистов, то здесь руководство «Крыльев» проделало большую работу. Пришли вратарь Никита Кокарев, защитники Иван Лепский и самарец Сергей Божин, полузащитники Михайло Баньяц, Джимми Марин и Алексей Сутормин, форвард Иван Раков. Был вариант с Константином Марадишвили, но от сделки отказались.

Переподписали Амара Рахмановича и Максима Витюгова. Из аренды вернулся Владимир Хубулов, который прошлый сезон провел в тольяттинском «Акроне». Пообещал за «Крылышек» взять реванш.

В разговоре с журналистом «МК в Самаре» глава совета директоров «зелено-бело-синих» Дмитрий Яковлев подчеркнул: команда перед стартом чемпионата сформирована. Но еще сделают несколько точечных усилений.

О ком идет речь? Есть новости о 30-летнем защитнике Габи Кики из «Актобе». Может подписать контракт с клубом на 2 года как свободный агент (есть договоренности по этому поводу с казахстанским коллективом).

Плюс говорят о 27-летнем опорнике столичного «Торпедо» Хетаге Хосонове. Им интересуется и тольяттинский «Акрон». Сам футболист якобы хочет закрепиться в РПЛ. Также появились сведения об аренде на год воспитанника «Академии Коноплева» и игрока «Зенита» Ильзата Ахметова.

Кто еще усилит Самару? Ждем обновлений от представителей команды. Но пока можно уверенно заявить: «зелено-бело-синие» серьезно изменились и активнее «красно-черных» соседей вели себя на трансферном рынке.

Чей подход окажется эффективнее? Узнаем в субботу в 16:30. Первый тур РПЛ. Дерби Самарской области (6+).

Также на днях губернатор Вячеслав Федорищев встретился с «Крылышками» на их базе и пообещал продолжать поддерживать клуб.

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