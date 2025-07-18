Перестройка в Самаре: «Крылья Советов» собирают новую команду к предстоящему сезону и дерби с «Акроном»

Самара-Москва-Сочи.
Также в Оренбург перебрался экс-вратарь «зелено-бело-синих» Богдан Овсянников.
Но, конечно, наиболее значимые потери для волжан — Иван Сергеев и Гленн Бейл. Нападающий стал лучшим бомбардиром «КС» в российской истории клуба. А всего в прошлом сезоне забил девять голов и выдал два ассиста в 25 встречах. Пополнил состав «бело-голубых» во главе с Валерием Карпиным.
Голландский защитник ныне — свободный агент. В «Крыльях» провел почти 4 года и стал одним из лидеров, по-настоящему полюбив Самару и местную команду. Правда, концовка чемпионата не задалась. В предпоследнем туре получил красную карточку — это была домашняя игра со «Спартаком» (0:2) — и пропустил последний.
Всего в том розыгрыше Премьер-лиги провел 21 матч. Плюс три кубковых. В его активе — один мяч и ассист, пять «горчичников».
Также волжане попрощались с защитником Ильей Гапоновым (теперь в воронежском «Факеле»), полузащитником Денисом Якубой и форвардом Дмитрием Цыпченко. Ушел и Виктор Гаус — легенда самарского футбола, тренер вратарей.
А в этом месяце клуб расстанется с гендиректором Робертом Тер-Абрамяном и Русланом Пименовым. Информации об их сменщиках пока нет. Но по одной из версий место первого может занять Тархан Джабраилов. Входит в совет директоров «КС» и руководит благотворительным фондом «Служение людям».
Новый тренер и поток свежих игроков.
В конце мая «Крылья Советов» покинул Игорь Осинькин. Рулевым волжан стал Магомед Адиев. Минувший сезон заканчивал в «Химках». Номинально сохранил клуб из Подмосковья в элите, но из-за финансовых трудностей тот все-таки оказался в «небесной лиге».
Были проблемы и на новом месте. В июне писали, что новый наставник «зелено-бело-синих» мог разойтись с командой из 63-го региона из-за проблем с подписанием новичков. Но обошлось. Работу продолжает и готовит коллектив к чемпионату и Кубку.
Что касается футболистов, то здесь руководство «Крыльев» проделало большую работу. Пришли вратарь Никита Кокарев, защитники Иван Лепский и самарец Сергей Божин, полузащитники Михайло Баньяц, Джимми Марин и Алексей Сутормин, форвард Иван Раков. Был вариант с Константином Марадишвили, но от сделки отказались.
Переподписали Амара Рахмановича и Максима Витюгова. Из аренды вернулся Владимир Хубулов, который прошлый сезон провел в тольяттинском «Акроне». Пообещал за «Крылышек» взять реванш.
В разговоре с журналистом «МК в Самаре» глава совета директоров «зелено-бело-синих» Дмитрий Яковлев подчеркнул: команда перед стартом чемпионата сформирована. Но еще сделают несколько точечных усилений.
О ком идет речь? Есть новости о 30-летнем защитнике Габи Кики из «Актобе». Может подписать контракт с клубом на 2 года как свободный агент (есть договоренности по этому поводу с казахстанским коллективом).
Плюс говорят о 27-летнем опорнике столичного «Торпедо» Хетаге Хосонове. Им интересуется и тольяттинский «Акрон». Сам футболист якобы хочет закрепиться в РПЛ. Также появились сведения об аренде на год воспитанника «Академии Коноплева» и игрока «Зенита» Ильзата Ахметова.
Кто еще усилит Самару? Ждем обновлений от представителей команды. Но пока можно уверенно заявить: «зелено-бело-синие» серьезно изменились и активнее «красно-черных» соседей вели себя на трансферном рынке.
Чей подход окажется эффективнее? Узнаем в субботу в 16:30. Первый тур РПЛ. Дерби Самарской области (6+).
Также на днях губернатор Вячеслав Федорищев встретился с «Крылышками» на их базе и пообещал продолжать поддерживать клуб.
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