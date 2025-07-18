Перестройка в Самаре: «Крылья Советов» собирают новую команду к предстоящему сезону и дерби с «Акроном»

Но, конечно, наиболее значимые потери для волжан — Иван Сергеев и Гленн Бейл. Нападающий стал лучшим бомбардиром «КС» в российской истории клуба. А всего в прошлом сезоне забил девять голов и выдал два ассиста в 25 встречах. Пополнил состав «бело-голубых» во главе с Валерием Карпиным.