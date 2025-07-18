В Красноярске обсудили озеленение улицы Дзержинского с жителями

В рамках обсуждения преображения одной из поперечных улиц города, специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства совместно с представителями администрации Центрального района провели встречу с горожанами.
В ходе диалога были представлены детали предстоящих работ по озеленению. Планируется высадка порядка 25 крупномерных деревьев и 42 кустарниковых растений. Ассортимент будет включать яблони Недзвецкого, ясени и ели обыкновенные.
Важно отметить, что решение о замене елями ранее запланированных к посадке яблонь обыкновенных было принято непосредственно в процессе общения с жителями, которые выразили пожелание видеть хвойные деревья под окнами своих домов.
Новые крупные деревья будут высажены взамен тех, что признаны аварийными, и реконструкция которых начнется в ближайшее время. Около 30 растений, которые были признаны нежизнеспособными, подлежат ликвидации — такое решение было принято по результатам совместной оценки состояния насаждений жителями и специалистами. Здоровые же будут сохранены на своих прежних местах.
Наиболее благоприятным периодом для проведения работ по высадке крупномерных деревьев считается осень. В связи с этим, начало работ запланировано на сентябрь.
Как раннее писал «МК в Красноярске», завершилось голосование за объекты благоустройства на 2026 год. В этом году активную помощь в организации голосования оказали 2,5 тысячи волонтеров, что стало важным вкладом в процесс.