В Красноярске обсудили озеленение улицы Дзержинского с жителями

Новые крупные деревья будут высажены взамен тех, что признаны аварийными, и реконструкция которых начнется в ближайшее время. Около 30 растений, которые были признаны нежизнеспособными, подлежат ликвидации — такое решение было принято по результатам совместной оценки состояния насаждений жителями и специалистами. Здоровые же будут сохранены на своих прежних местах.