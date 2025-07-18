На Кубани и в Крыму очистили 740,8 км берега от мазута

На территории Республики Крым обследовали 500 км берега от Керчи до села Портовое, очистили 259,5 км берега, собрали более 908 т замазученного песка и грунта. В Севастополе волонтерами обследовано 165 км берега между Ласпи и Андреевкой, на утилизацию вывезли 850 т отходов.