Жизнь с козами: студент ВГИКа поменял роли в кино на сельское хозяйство

Иркутянин Никита Россов жить в деревне, разводить коз, варить сыр, принимать туристов не собирался. Такая мысль даже в голову не приходила человеку, который решил связать свою жизнь с киноиндустрией и учился в иркутском филиале ВГИКа. Были профессиональные успехи и появились перспективы уехать в Москву. Но все решил случай.
Случай простой: мама Никиты, которая раньше перебралась в большое село Хомутово под Иркутском, получила в подарок двух коз, простых, беспородных. Стала варить сыр из козьего молока. Ей так понравилось, она взяла еще козочек, породистых. Съездила во Францию на завод камамбера, познакомилась с производством сыров — и захотела открыть свою сыроварню.
Вокруг этой идеи семья стала объединяться — ферма все-таки дело семейное. Сначала переехала бабушка, помогать. А потом и Никита — в 2019 году он поменял кардинально свою жизнь, даже квартиру в городе продал, чтобы обосноваться на селе. Теперь Никита Россов — глава КПХ (крестьянского фермерского хозяйства) с добрым и милым названием, которое занимается производством сыров и развивает местный агротуризм.
Спрашиваем: не трудно ли абсолютно городскому человеку, причем человеку молодому, перед которым все дороги открыты, жить, что называется, на земле?
— Есть плюсы и минусы. Плюсы — это простор, но, с другой стороны, частный дом, хозяйство требует расходов. Но, в общем, жизнь на селе меня не ограничивает. Главное — позаботиться о личном транспорте. Я сейчас без транспорта, пользуюсь местным такси, это не всегда хорошо, не всегда удобно.
В семейном бизнесе у каждого свои задачи. Никита занимается в том числе продвижением, маркетингом, торговлей, проектной деятельностью. Бабушка — главная по козам, мама — по сыроварне, где производят в том числе буррату, качотту, халлуми, Белпер Кнолле. Сыры оказались востребованы.
Сыроварня и ферма — это два разных объекта. На ферме содержится около 60 голов — вместе с малышами. Дойных коз — десятка три. В высокий сезон, когда туристов много, объема молока, которое получают от коз, недостаточно, говорит Никита. При том что разводят в хозяйстве животных породистых — нубийских, зааненских, альпийских коз, которые дают значительно больше молока. Их выписывали из столичных хозяйств и даже из Европы. Хозяйство и ведется по европейским стандартам — Никита познакомился с ними на стажировке в Германии в 2019 году.
Козы и сыр — объекты интереса туристов. Агротуризм в каком-то смысле стал двигателем успеха. Сначала для туристов была открыта только сыроварня.
— Но нам приходилось перекрывать все производство. И коз там не было, при том что запрос на животных сформировался сразу. После того как по нам ударили санкции в 2022 году и повысилась себестоимость сыра, пришлось менять принцип работы. Мы не могли поднимать розничную цену на сыры. Поэтому устроили инфраструктуру прямо на ферме. Это сыграло большую роль, нам удалось выжить.
Сегодня семейная ферма не просто выживает, она активно развивается. Строится новая инфраструктура. Например, большой демонстрационный ангар (для коз), который «на бумаге» был презентован в 2023 году — в Минске на конкурсе «100 идей для СНГ».
— Мы показали, что благодаря такому ангару можно принимать туристов, независимо от сезона и погоды. Этот проект был тепло встречен на конкурсе и оценен жюри как перспективный. На основе этого проекта был написан бизнес-план на субсидию от государства в рамках федерального проекта Минсельхоза России «Развитие сельского туризма» — для тех, кто занимается агротуризмом. При проходном балле 36 мы набрали вдвое больше — 62 балла.
Ферма Россовых — одна из самых перспективных в Иркутской области в направлении агротуризма. Интерес к ней растет. В прошлом году, говорит Никита, они обслужили больше двух тысяч посетителей, в этом году рассчитывают, что поток вырастет до трех с лишним тысяч. Очень популярны предлагаемые школьные программы.
— Выяснилось: ничего такого в регионе вообще нет — когда ты можешь приехать почесать козу за ухом, поучится доить, лепить сыр. Это нравится не только детям, но и взрослым, причем не только городским, но и деревенским. Сейчас ситуация такая: мало людей осознанно поступают в аграрные техникумы и вузы. Так что надо задуматься над тем, чтобы с младшего возраста дети приучались к сельской жизни. Ведь если школьник никогда не видел животное, никогда не работал в поле, как он может вообще захотеть идти в аграрный вуз? Наша деятельность как раз на исправление этой ситуации и направлена.
Никита активно работает с возможностями государственной поддержки для подобных проектов. Он получил поддержку федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь», работал с платформой «Россия — страна возможностей».
— Есть два вида господдержки. Первая — это субсидии, когда ты поручаешься увеличивать оборот туристов и продукции в течение определенного срока. Приобретаешь на эти средства оборудование, покупаешь услуги по монтажу, строительству. Есть еще гранты социальные: ты реализуешь социальный проект, а тебе компенсируют расходы на его реализацию. Например, мы бесплатно привозим на ферму ветеранов войны, школьников — чтобы приучать к сельским профессиям. И такие проекты работают на пиар предприятия. Они брендируют предприятия лучше, чем коммерческая реклама, — делится опытом Никита. Кстати, наша ферма использует обе возможности господдержки.
Предложение фермы в области агротуризма рассчитано в основном на внутренних туристов. Предприниматель говорит, что, как это ни странно, меньше всего их знают в самом селе Хомутово и деревне Грановщина, где и располагается хозяйство. Никита много делает для того, чтобы о предприятии стало известно. Например, во время карантина ему в голову даже пришла идея запустить виртуальные экскурсии по ферме и сыроварне. Благодаря поддержке Министерства по молодежной политике региона это удалось. Есть и более обширные, даже консолидирующие пиар-инициативы.
— Мы собрались десятью предприятиями и сделали общий каталог, который предлагаем в школах, родителям. В каталоге — те места, которые можно еще посетить с детьми.
Имеются у Никиты и планы на иностранных гостей — хочет сделать специальную программу для китайцев, которые приезжают в Иркутск, на Байкал.
— Появился доильный тренажер. Устроим для китайцев мастер-класс по дойке животных. Мне кажется, им понравится. Под международного туриста надо предусматривать отдельную программу — упрощенную, сокращенную до 40 минут (детская у нас идет полтора часа, взрослая — до двух).
А вообще, главный план на будущее — перенести сыроварню на территорию самой фермы. Тогда турист, по задумке Никиты, последовательно увидит весь производственный цикл — от сена, которое ест коза, до готового продукта — то есть сыра. И, возможно, представление о жизни в деревне изменится к лучшему.
Сейчас таких возможностей для изменения достаточно, и они поддержаны партией Единая Россия и партийным проектом «Российское село».
Фото: Кирилл Шипицин.