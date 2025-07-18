Жизнь с козами: студент ВГИКа поменял роли в кино на сельское хозяйство

— Выяснилось: ничего такого в регионе вообще нет — когда ты можешь приехать почесать козу за ухом, поучится доить, лепить сыр. Это нравится не только детям, но и взрослым, причем не только городским, но и деревенским. Сейчас ситуация такая: мало людей осознанно поступают в аграрные техникумы и вузы. Так что надо задуматься над тем, чтобы с младшего возраста дети приучались к сельской жизни. Ведь если школьник никогда не видел животное, никогда не работал в поле, как он может вообще захотеть идти в аграрный вуз? Наша деятельность как раз на исправление этой ситуации и направлена.