Персики будут продавать на ярмарках выходного дня в Краснодаре

Четыре ярмарки выходного дня откроются в Краснодаре 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Торговые площадки будут работать с 8:00 до 15:00.
Покупателям предложат спелые персики из местных садов, сезонные овощи, фрукты и ягоды. На ярмарках будут продавать голубику. томаты, кабачки, зелень и другие продукты.
Ярмарки откроются по улицам:
— Героя Яцкова, 11;
— Бургасской, 31/1;
— Одесской, 48;
— Восточно-Кругликовской, 26.
«Организаторы ярмарок тщательно следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Осуществляется контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и следованием правилам торговли участниками», — напомнили в мэрии Краснодара.