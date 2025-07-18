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Персики будут продавать на ярмарках выходного дня в Краснодаре

Четыре ярмарки выходного дня откроются в Краснодаре 19 июля.

Источник: Комсомольская правда

Четыре ярмарки выходного дня откроются в Краснодаре 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговые площадки будут работать с 8:00 до 15:00.

Покупателям предложат спелые персики из местных садов, сезонные овощи, фрукты и ягоды. На ярмарках будут продавать голубику. томаты, кабачки, зелень и другие продукты.

Ярмарки откроются по улицам:

— Героя Яцкова, 11;

— Бургасской, 31/1;

— Одесской, 48;

— Восточно-Кругликовской, 26.

«Организаторы ярмарок тщательно следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Осуществляется контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и следованием правилам торговли участниками», — напомнили в мэрии Краснодара.