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Врач Хайкина: риск отравления шаурмой летом возрастает из-за соусов

Соусы являются идеальной питательной средой для бактерий.

Источник: Аргументы и факты

Риск отравления шаурмой в жаркую погоду возрастает из-за соусов, которые являются идеальной питательной средой для бактерий. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

«В соусах есть масло, яйца, молочные продукты — все, что обожает кишечная палочка и сальмонелла», — пояснила доктор.

Наиболее опасными соусами Хайкина назвала домашний майонез и смешанные соусы. Именно они зачастую становятся причиной пищевых отравлений. Быстро портятся в жару соусы с зеленью, чесночный соус, сырные соусы и йогуртовые заправки.

Доктор отметила, что есть уличную еду — это большой риск, так как в точках уличной еды часто отсутствует контроль температуры.

Врач рекомендовала покупать шаурму в проверенных временем заведениях, где есть витрины-холодильники или обычные холодильники. Покупать шаурму лучше без соуса или с покупным кетчупом. Есть блюдо в жару лучше сразу.

Ранее диетолог Екатерина Ширшова назвала самые невредные перекусы.