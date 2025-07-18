В Пермь прибывает первый регулярный рейс «Метеора» из Нижнего Новгорода

По итогам первого летнего месяца интерес к Перми у жителей Нижнего Новгорода увеличился на 12% по сравнению с июнем 2024 года. Пермяки, в свою очередь, стали чаще бывать в столице закатов — за год рост составил 10%. При этом турпоток в Казань остался в пределах прошлого года.