В Пермь прибывает первый регулярный рейс «Метеора» из Нижнего Новгорода

Сегодня, 18 июля, в Пермь прибывает первый регулярный рейс скоростного судна «Метеор» из Нижнего Новгорода, благодаря чему города-миллионники, которые разделяют 1200 километров, станут ближе, и можно ожидать еще большего увеличения турпотока в оба мегаполиса. Новый маршрут также проходит через Казань и Чайковский.
После информации о подготовке нового маршрута речных перевозок от Нижнего Новгорода до Перми объем передачи данных на сайт судоходной компании существенно вырос. За первую неделю июля пермские пользователи сгенерировали в 100 раз больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные на основе обезличенной информации абонентов приводят аналитики «МегаФона».
По итогам первого летнего месяца интерес к Перми у жителей Нижнего Новгорода увеличился на 12% по сравнению с июнем 2024 года. Пермяки, в свою очередь, стали чаще бывать в столице закатов — за год рост составил 10%. При этом турпоток в Казань остался в пределах прошлого года.
В целом наиболее частыми гостями в Пермском крае в июне стали жители Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Свердловской и Нижегородской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.