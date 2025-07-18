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Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после ограничений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Аэропорт «Внуково» возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань на фоне ночных ограничений воздушного пространства.

Ограничения были введены в 01.11 мск и сняты в 04.28 мск.

«Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. В связи с введением ограничений на полеты в 1.11 (мск), а затем отменой в 4.28 (мск) сотрудники аэропорта Внуково и авиакомпаний предприняли все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу», — сообщили в авиагавани.

Отмечается, что сейчас очередей и скоплений людей в терминале нет. В настоящее время осуществляется организация вылетов задержанных воздушных судов.

«Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, онлайн-площадках авиаперевозчиков, а также через чат-бот… Доверяйте только официальным источникам», — добавили во «Внуково».