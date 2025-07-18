В Иркутской области будут проверять продавцов алкоголя в МКД

С 1 сентября 2024 года и с 1 марта 2025 года действуют новые требования к объектам общепита, расположенным в жилых домах и осуществляющим розничную продажу алкоголя. Зал обслуживания посетителей объекта общественного питания должен быть общей площадью не менее 50 квадратных метров. Время продажи алкоголя в объектах общепита, расположенных в МКД ограничено: с 22.00 до 9.00 часов, а также возможность реализации пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи только в таких объектах, как ресторан, бар, кафе и буфет.