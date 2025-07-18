В Иркутской области будут проверять продавцов алкоголя в МКД

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о проведении обязательных профилактических визитов к предпринимателям, которые начали продавать пиво в розницу в 2025 году, а также к тем, кто осуществляет деятельность в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах. Работа будет проводиться для оказания помощи предпринимателям в соблюдении требований законодательства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
— Обязательный профилактический визит проводится для оказания помощи контролируемому лицу в информировании его о способах соблюдения обязательных требований законодательства, а также устранения условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению. Такие визиты позволят осуществить мониторинг исполнения хозяйствующими субъектами ограничений, требований к обороту пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также провести разъяснительные мероприятия по принятию мер к соблюдению указанных требований, — пояснила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.
Если при проведении обязательного профилактического визита будут выявлены нарушения и не будут устранены до окончания его проведения, предпринимателю бедет выдаваться предписание об устранении нарушений с указанием срока устранения.
С 1 сентября 2024 года и с 1 марта 2025 года действуют новые требования к объектам общепита, расположенным в жилых домах и осуществляющим розничную продажу алкоголя. Зал обслуживания посетителей объекта общественного питания должен быть общей площадью не менее 50 квадратных метров. Время продажи алкоголя в объектах общепита, расположенных в МКД ограничено: с 22.00 до 9.00 часов, а также возможность реализации пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи только в таких объектах, как ресторан, бар, кафе и буфет.
Ранее агентство писало, что в Иркутской области пройдут обязательные профилактические визиты объектов общепита, расположенных в многоквартирных домах. Их проведет служба потребительского рынка и лицензирования региона.