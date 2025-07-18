В экоточках Москвы теперь можно сдать на переработку электроприборы

В Москве появилась 101 точка по сдаче ненужных и вышедших из строя электрических приборов. Бессрочный электромарафон по сбору бытовой техники и электроники на переработку организовал столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды совместно с компанией «М. Видео — Эльдорадо». Пункты приема открылись в магазинах электроники по всему городу. Найти ближайшую экоточку можно на интерактивной карте в спецпроекте mos.ru.
«За один год в Москве образуется около 313 тысяч тонн электролома, в расчете на одного жителя это 23,8 килограмма. Собрать обычно удается только 15 процентов. Проект “Экоточки Москвы” создает инфраструктуру для сбора 70 процентов электролома. Передав технику в экоточку, горожанин может быть уверен: ненужная вещь обретет вторую жизнь. Все собранные приборы отправляются на высокотехнологичный завод по переработке электронного и электрического оборудования. Благодаря такому бережному подходу появляются дополнительные материальные ресурсы, больше ценного сырья используется повторно, а нагрузка на окружающую среду снижается», — отметила Юлия Урожаева, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
В городских экоточках устаревшую технику разберут на составляющие, извлекут пластик, металл и сплавы — их переработают отдельно. Из пластмассовых корпусов и деталей произведут вторичные гранулы полимеров. Позже они будут задействованы в производстве новых полимерных изделий. Металлы тщательно отсортируют, переплавят и смогут использовать в изготовлении новых товаров.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы выступает агрегатором партнерской сети пунктов сбора ненужных вещей и контролирует передачу вторсырья для дальнейшего использования. Сеть экоточек постоянно развивается, а список предметов, которые можно сдать на переработку, расширяется.
С этого года в Москве также организован сбор изношенных шин. Сейчас в городе открыто таких 14 пунктов. Это позволило решить проблему с избавлением от старой резины.
Всего по городу работает 405 точек сбора различного сырья. Проект «Экоточки Москвы» обеспечивает вовлечение вторичных ресурсов в экономический оборот и снижение в 10 раз объема отходов, направляемых на захоронение.
Сервис «Экоточки Москвы» на mos.ru работает с осени 2024 года. Его развивают столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы. Основная цель проекта — минимизировать количество отходов и создать для жителей удобные условия для их раздельного сбора и утилизации. В городе действует сеть экоточек. Это контейнеры и пункты сбора, куда можно принести ненужные вещи и автомобильные шины. Одежду и обувь в хорошем состоянии передают на благотворительность, а остальное отправляют на переработку. Из этого вторсырья потом сделают что-то полезное. О том, где найти ближайшую экоточку, и о других возможностях улучшить экологию Москвы, можно узнать в спецпроекте mos.ru. Специальная карта с пунктами приема помогает быстро найти ближайший пункт и узнать, какие виды отходов она принимает конкретный пункт.
Реализация проекта «Экоточки Москвы» соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».