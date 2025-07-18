В экоточках Москвы теперь можно сдать на переработку электроприборы

Сервис «Экоточки Москвы» на mos.ru работает с осени 2024 года. Его развивают столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы. Основная цель проекта — минимизировать количество отходов и создать для жителей удобные условия для их раздельного сбора и утилизации. В городе действует сеть экоточек. Это контейнеры и пункты сбора, куда можно принести ненужные вещи и автомобильные шины. Одежду и обувь в хорошем состоянии передают на благотворительность, а остальное отправляют на переработку. Из этого вторсырья потом сделают что-то полезное. О том, где найти ближайшую экоточку, и о других возможностях улучшить экологию Москвы, можно узнать в спецпроекте mos.ru. Специальная карта с пунктами приема помогает быстро найти ближайший пункт и узнать, какие виды отходов она принимает конкретный пункт.