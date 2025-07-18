В Москве появился водопад, цветущий мост, многоярусный сад и тропический лес

На Тверской площади открылась одна из самых живописных локаций фестиваля. Пространство напоминает экзотический сад, где гостей встречают редкие для московского климата растения: лигуструмы, лоропеталумы, османтусы, каллистемоны, лавры, падубы и фотинии в форме живых зонтов. В центре композиции — топиарные фигуры лебедей и аистов, искусно выполненные из живого самшита. Сад составлен из тысячи кустов и более 5 тыс. цветущих и декоративных растений. Для отдыха и неспешных прогулок предусмотрены лаунж-зоны с лавочками и навесами из натуральной зелени для тени.