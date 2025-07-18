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В Осе благоустраивают набережную и сквер

В Осе начались работы по благоустройству набережной и прилегающего сквера.

В Осе начались работы по благоустройству набережной и прилегающего сквера. Подрядчик уже расчистил территорию, провел планировку и смонтировал лестничный спуск.

Работы ведутся по проекту «Три сюжета», победившему во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В администрации Осы отмечают, что после завершения работ обновленная набережная и сквер станут новым привлекательным пространством: здесь можно будет прогуляться по променаду, отдохнуть на берегу, провести досуг на свежем воздухе. Особое внимание проект благоустройства уделяет озеленению. Территорию украсят луговые газоны, разные травы и кустарники. Также будут построены современные спортивные и детские площадки.