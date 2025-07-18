В Хабаровском крае изменили регистрацию рейсов через Николаевск

Для пассажиров рейсов, следующих после 21 июля из Аяна и Чумикана через Николаевск-на-Амуре в Хабаровск и обратно, меняется порядок регистрации. Теперь на стойке регистрации выдают два посадочных талона: первый — до Николаевска, второй — до Хабаровска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.