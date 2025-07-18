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В Хабаровском крае изменили регистрацию рейсов через Николаевск

Пассажирам теперь выдают два посадочных талона.

Источник: Комсомольская правда

Для пассажиров рейсов, следующих после 21 июля из Аяна и Чумикана через Николаевск-на-Амуре в Хабаровск и обратно, меняется порядок регистрации. Теперь на стойке регистрации выдают два посадочных талона: первый — до Николаевска, второй — до Хабаровска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Багаж при этом по-прежнему оформляется до конечного пункта маршрута — бирка будет одна. Перегрузка чемоданов между самолетами в Николаевске происходит автоматически.

Авиакомпания просит пассажиров внимательно следить за посадочными талонами, чтобы не потерять их во время полета. При утере багажа нужно обратиться в службу организации авиаперевозок аэропорта прибытия или к представителю перевозчика. В хабаровском терминале внутренних авиалиний работает отдельная стойка по розыску багажа.