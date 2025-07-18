Опасное дерево спилили после жалобы сибирячки в Иркутске

В ответ на обращение администрация города сообщила, что аварийный тополь бальзамический был спилен силами специализированной организации. К уведомлению были приложены фотографии выполненных работ. Местная жительница высоко оценила эффективность использования платформы и поставила ей оценку в пять баллов, поблагодарив за оперативное решение проблемы.