Опасное дерево спилили после жалобы сибирячки в Иркутске

Жители Иркутской области активно используют Платформу обратной связи (ПОС), созданную по инициативе Президента России Владимира Путина и реализуемую в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Благодаря этой платформе граждане могут оперативно информировать органы власти о проблемах, влияющих на безопасность окружающих. Об этом КП-Иркутск сообщили власти региона.
— Жительница Иркутска сообщила через платформу, что на улице Свердлова высохшее дерево огромных размеров представляет опасность для окружающих, — рассказывают власти области.
В ответ на обращение администрация города сообщила, что аварийный тополь бальзамический был спилен силами специализированной организации. К уведомлению были приложены фотографии выполненных работ. Местная жительница высоко оценила эффективность использования платформы и поставила ей оценку в пять баллов, поблагодарив за оперативное решение проблемы.