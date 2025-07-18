В Омской области простятся с погибшим на СВО Николаем Баратовым

В Омске простятся с героем СВО. Житель деревни Отрадное Марьяновского района Николай Баратов погиб 22 февраля 2025 года. Церемония прощания состоится в 12:30 в родном поселке 20 июля по адресу: улица Кленовая, 8, кв. 1.
Николай Баратов родился 10 декабря 1974 года. В 1993 году проходил срочную службу в рядах Российской армии. В марте 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны и отправился на Украину, где почти год участвовал в боевых действиях.
Информация о том, чем занимался Николай до подписания контракта, а также о наличии у него семьи, на данный момент не разглашается.
Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего солдата.