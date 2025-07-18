Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Душно в метро? Терпите — скоро будут новые составы

Vaib.uz (Узбекистан. 18 июля). На фоне сильной жары в социальных сетях появилось видео, снятое пассажиром ташкентского метрополитена. В ролике он жалуется на невыносимую духоту в вагоне поезда, где, по его словам, «нечем дышать». В ответ на это обращение администрация метрополитена дала официальный комментарий, объяснив, в чём причина такой ситуации и когда ожидать улучшений.

Источник: Vaib.Uz

По словам представителей метро, спрос на городской подземный транспорт неуклонно растёт. В целях повышения качества обслуживания за последние пять лет были приобретены 41 новый состав, что позволило обновить более 50% всего подвижного состава (до этого в парке было 36 составов).

Новые поезда соответствуют современным требованиям, оснащены системами кондиционирования и отопления, а также рядом других удобств для пассажиров. Однако поезд, о котором идёт речь в видео, относится к старому типу и эксплуатируется уже много лет. Он изначально не был оснащён системой кондиционирования и технически не может быть дооборудован.

Тем не менее, процесс обновления подвижного состава продолжается. Администрация уверяет, что в 2025—2026 годах планируется закупить ещё 14 новых поездов, каждый из которых будет состоять из четырёх вагонов и будет запущен на действующих линиях метро.

В настоящее время уже ведутся подготовительные работы, связанные с поставкой и вводом новых составов в эксплуатацию.

Так что пока пассажирам остаётся только терпеть духоту и надеяться, что обещания по обновлению метро станут реальностью уже в ближайшие годы.