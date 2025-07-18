Душно в метро? Терпите — скоро будут новые составы

Новые поезда соответствуют современным требованиям, оснащены системами кондиционирования и отопления, а также рядом других удобств для пассажиров. Однако поезд, о котором идёт речь в видео, относится к старому типу и эксплуатируется уже много лет. Он изначально не был оснащён системой кондиционирования и технически не может быть дооборудован.