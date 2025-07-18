Душно в метро? Терпите — скоро будут новые составы

По словам представителей метро, спрос на городской подземный транспорт неуклонно растёт. В целях повышения качества обслуживания за последние пять лет были приобретены 41 новый состав, что позволило обновить более 50% всего подвижного состава (до этого в парке было 36 составов).
Новые поезда соответствуют современным требованиям, оснащены системами кондиционирования и отопления, а также рядом других удобств для пассажиров. Однако поезд, о котором идёт речь в видео, относится к старому типу и эксплуатируется уже много лет. Он изначально не был оснащён системой кондиционирования и технически не может быть дооборудован.
Тем не менее, процесс обновления подвижного состава продолжается. Администрация уверяет, что в 2025—2026 годах планируется закупить ещё 14 новых поездов, каждый из которых будет состоять из четырёх вагонов и будет запущен на действующих линиях метро.
В настоящее время уже ведутся подготовительные работы, связанные с поставкой и вводом новых составов в эксплуатацию.
Так что пока пассажирам остаётся только терпеть духоту и надеяться, что обещания по обновлению метро станут реальностью уже в ближайшие годы.