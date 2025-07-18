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Минтранс сказал, где в Беларуси заасфальтируют 156 километров гравийных дорог

Минтранс Беларуси: 156 километров гравийных дорог к агрогородкам будут заасфальтированы.

Источник: Комсомольская правда

Минтранс сказал, где в Беларуси заасфальтируют 156 километров гравийных дорог. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

В пресс-службе уточнили, что 156 километров гравийных дорог станут асфальтобетонными к концу 2026 года. Поручение президента Беларуси заключалось в улучшении дорожного покрытия на участках дорог от райцентров к агрогородкам.

Белорусским правительством был утвержден перечень объектов ремонта, которые планируется реализовать в 2026 и 2026 годах.

«В 2025 году дорожное покрытие будет усовершенствовано на 99 километров дорог, в 2026-м — на 57 километров», — отметили в Минтрансе.

И добавили, что работы идут полным ходом уже были обновлены 18 километров дорог. В ведомстве обратили внимание, что из 156 километров дорог, которые запланировано отремонтировать, 13 километров являются участками республиканских дорог и находятся в Витебской области. А 143 километра — участки местных дорог (90 километров в Витебской, 26 километров — в Гродненской, 27 километров — в Минской).

Тем временем высокоскоростные дороги свяжут Минск с городами-спутниками: «Транспортная доступность в пределах 40 минут».

Кстати, спорткомплекс в центре Минска, где также размещена церковь, выставлен на торги за 22,6 млн рублей.

Кроме того, российская певица Лариса Долина рассказала о своем любимом белорусском дизайнере: «В ее платьях я щеголяю на “Песне года”, “Золотом граммофоне” и всех новогодних огоньках».