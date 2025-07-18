Минтранс сказал, где в Беларуси заасфальтируют 156 километров гравийных дорог

И добавили, что работы идут полным ходом уже были обновлены 18 километров дорог. В ведомстве обратили внимание, что из 156 километров дорог, которые запланировано отремонтировать, 13 километров являются участками республиканских дорог и находятся в Витебской области. А 143 километра — участки местных дорог (90 километров в Витебской, 26 километров — в Гродненской, 27 километров — в Минской).