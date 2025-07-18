В Лесосибирске раскрыто убийство, совершенное в 2001 году

Следствием установлено, что в 2001 году 16-летний юноша, вместе со своим товарищем, по просьбе женщины, пришел к должнику, чтобы вернуть деньги. Во время конфликта несовершеннолетний нанес мужчине удары, от которых тот скончался на месте.