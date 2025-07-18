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В Лесосибирске раскрыто убийство, совершенное в 2001 году

Следственный отдел по городу Лесосибирск СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершил расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 2001 году.

Следственный отдел по городу Лесосибирск СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершил расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 2001 году. Обвинение предъявлено 41-летнему местному жителю.

В июне 2001 года в одном из домов Лесосибирска было обнаружено тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Несмотря на проведенные ранее следственные действия, установить причастных к преступлению тогда не удалось.

В 2025 году следователи и криминалисты СК России, совместно с оперативными сотрудниками ОМВД, повторно проанализировали материалы дела, изучили круг общения погибшего и другие версии. В результате, благодаря новой информации, полученной от приятеля фигуранта, удалось установить причастность 41-летнего жителя Лесосибирска к совершению преступления.

Следствием установлено, что в 2001 году 16-летний юноша, вместе со своим товарищем, по просьбе женщины, пришел к должнику, чтобы вернуть деньги. Во время конфликта несовершеннолетний нанес мужчине удары, от которых тот скончался на месте.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения в суде.

Как раннее писал «МК в Красноярске», красноярец задержан за убийство жены спустя 24 года: конфликт из-за зарплаты стал роковым. Как сообщает Следственный комитет, в 2001 году он обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги.