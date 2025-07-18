МВД предупредило об угрозе взлома игровых аккаунтов детей

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Мошенники могут взломать игровой аккаунт ребенка через фишинговые ссылки, в сообществах могут вовлечь его в преступную деятельность или навязать радикальные идеи, поэтому родителям необходимо помочь своему чаду играть безопасно, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.