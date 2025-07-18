Две пары из Красноярского края отметили рубиновую свадьбу

Две пары из Красноярского края отметили 40-летнюю годовщину совместной жизни. Кирилловы и Рисс стали семьей в один день — 13 июля 1985 года. Супругам вручили памятный адрес от губернатора края Михаила Котюкова.
Олег и Раиса Кирилловы познакомились детьми, когда пришли учиться в один класс. После свадьбы молодые переехали в Оренбургскую область, там у них родилась дочь Екатерина. Позже, в связи с переводом по службе Олега Августовича, семья вернулась в Ужур, где родился сын Игорь. Раиса Андреевна проработала в военторге 30 лет, вышла на пенсию в должности заведующей отделом. Супруги являются донорами, а Олег Августович — Почетный донор РФ.
У Валерия и Людмилы Рисс из Краснотуранска две дочери, которые подарили им троих внуков. Глава семьи много лет проработал в МЧС, сейчас он на заслуженном отдыхе. Людмила Григорьевна преподает в Краснотуранской школе английский и немецкий языки.