Две пары из Красноярского края отметили рубиновую свадьбу

Олег и Раиса Кирилловы познакомились детьми, когда пришли учиться в один класс. После свадьбы молодые переехали в Оренбургскую область, там у них родилась дочь Екатерина. Позже, в связи с переводом по службе Олега Августовича, семья вернулась в Ужур, где родился сын Игорь. Раиса Андреевна проработала в военторге 30 лет, вышла на пенсию в должности заведующей отделом. Супруги являются донорами, а Олег Августович — Почетный донор РФ.