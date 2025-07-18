Фестиваль «Атмофест» в Екатеринбурге пройдет с 15 по 24 августа

Напомним, в 2024 году фестиваль «Атмофест» прошел на набережной Исети у Макаровского моста. В семи садах высадили более 2 тыс. кустарников, 5 тыс. многолетников, 180 деревьев, 160 водных растений. Всего фестиваль посетили около 194 тыс. человек. В феврале депутат городской думы Игорь Володин предложил вернуть «Атмофест» на площадь 1905 года: по его словам, многие объекты фестиваля у Макаровского моста были разрушены, тогда как на площади проблем с охраной не было. Однако в этом году на площади 1905 года будет проходить фестиваль «Лето на площади».