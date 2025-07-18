Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Церковь о браке и любви: Иеромонах Макарий объяснил роль близости в православии

Иеромонах Макарий (Иваново-Вознесенская епархия) в интервью изданию «Абзац» разъяснил православное понимание брака и супружеской близости, подчеркнув, что Церковь рассматривает семейный союз как богоустановленный и священный.

Иеромонах Макарий (Иваново-Вознесенская епархия) в интервью изданию «Абзац» разъяснил православное понимание брака и супружеской близости, подчеркнув, что Церковь рассматривает семейный союз как богоустановленный и священный.

В беседе клирик отметил, что брачный союз, согласно Священному Писанию, имеет райское происхождение, поскольку был установлен самим Господом в Эдеме. По православному учению, все доброе в браке, включая интимную близость, способствует духовному и душевному возвышению человека, приближая супругов к состоянию райского блаженства. Взаимная любовь и физическое единение в семье помогают преодолеть последствия грехопадения и обрести целостность, утраченную человечеством.

Иеромонах Макарий обратил внимание и на случаи, когда один из супругов сознательно уклоняется от исполнения брачных обязанностей. По его словам, подобные ситуации требуют пастырского вмешательства, чтобы восстановить гармонию и духовное единство в семье.

Богословы подчеркивают, что такой взгляд полностью соответствует православной традиции, где брак именуется «малой Церковью». В этом контексте физическая близость воспринимается как неотъемлемая часть духовного союза, укрепляющая семью и приближающая супругов к христианскому идеалу любви и единства.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.