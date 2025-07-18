Церковь о браке и любви: Иеромонах Макарий объяснил роль близости в православии

Иеромонах Макарий (Иваново-Вознесенская епархия) в интервью изданию «Абзац» разъяснил православное понимание брака и супружеской близости, подчеркнув, что Церковь рассматривает семейный союз как богоустановленный и священный.
В беседе клирик отметил, что брачный союз, согласно Священному Писанию, имеет райское происхождение, поскольку был установлен самим Господом в Эдеме. По православному учению, все доброе в браке, включая интимную близость, способствует духовному и душевному возвышению человека, приближая супругов к состоянию райского блаженства. Взаимная любовь и физическое единение в семье помогают преодолеть последствия грехопадения и обрести целостность, утраченную человечеством.
Иеромонах Макарий обратил внимание и на случаи, когда один из супругов сознательно уклоняется от исполнения брачных обязанностей. По его словам, подобные ситуации требуют пастырского вмешательства, чтобы восстановить гармонию и духовное единство в семье.
Богословы подчеркивают, что такой взгляд полностью соответствует православной традиции, где брак именуется «малой Церковью». В этом контексте физическая близость воспринимается как неотъемлемая часть духовного союза, укрепляющая семью и приближающая супругов к христианскому идеалу любви и единства.
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