Церковь о браке и любви: Иеромонах Макарий объяснил роль близости в православии

В беседе клирик отметил, что брачный союз, согласно Священному Писанию, имеет райское происхождение, поскольку был установлен самим Господом в Эдеме. По православному учению, все доброе в браке, включая интимную близость, способствует духовному и душевному возвышению человека, приближая супругов к состоянию райского блаженства. Взаимная любовь и физическое единение в семье помогают преодолеть последствия грехопадения и обрести целостность, утраченную человечеством.