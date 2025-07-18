21 июля в Казани изменят маршруты автобусов и ограничат движение автомобилей

21 июля в Казани с 7:00 изменится маршрутное движение автобусов № 22, 28, 28а и 89. Это связано с проведением Крестного хода в честь празднования обретения Казанской иконы Божией Матери, в рамках которого также будет временно ограничено движение автомобилей.