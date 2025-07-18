21 июля в Казани изменят маршруты автобусов и ограничат движение автомобилей

Об этом в Телеграм-канале сообщает Мэрия Казани.
- Автобусы № 22 и 89 будут курсировать по следующему маршруту: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — Лево-Булачная — Астрономическая — К. Маркса — Ершова. Обратно — через К. Маркса, Пушкина, Право-Булачную и площадь Тысячелетия;
- Маршрут автобуса № 28 пройдет по улицам К. Маркса — Пушкина — Право-Булачная — площадь Тысячелетия — Кремлевская дамба;
- Автобус № 28а будет следовать маршрутом: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — Лево-Булачная — Астрономическая — К. Маркса — Ершова.
«Также с 7:00 21 июля будет ограничено движение автомобилей», — отмечают в Мэрии Казани.