Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21 июля в Казани изменят маршруты автобусов и ограничат движение автомобилей

21 июля в Казани с 7:00 изменится маршрутное движение автобусов № 22, 28, 28а и 89. Это связано с проведением Крестного хода в честь празднования обретения Казанской иконы Божией Матери, в рамках которого также будет временно ограничено движение автомобилей.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом в Телеграм-канале сообщает Мэрия Казани.

  • Автобусы № 22 и 89 будут курсировать по следующему маршруту: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — Лево-Булачная — Астрономическая — К. Маркса — Ершова. Обратно — через К. Маркса, Пушкина, Право-Булачную и площадь Тысячелетия;
  • Маршрут автобуса № 28 пройдет по улицам К. Маркса — Пушкина — Право-Булачная — площадь Тысячелетия — Кремлевская дамба;
  • Автобус № 28а будет следовать маршрутом: Кремлевская дамба — площадь Тысячелетия — Лево-Булачная — Астрономическая — К. Маркса — Ершова.

«Также с 7:00 21 июля будет ограничено движение автомобилей», — отмечают в Мэрии Казани.