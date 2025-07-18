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В Приморье выявили выдачу сотрудниками ГАИ «красивых» номеров родственникам

Кадровая служба УМВД проводит внутреннюю проверку по данному инциденту.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае выявлены случаи выдачи сотрудниками ГАИ «красивых» государственных номеров своим родственникам. Информация об этом появилась в сообщении прокуратуры региона.

По итогам проверки установлено, что 14 сотрудников межрайонных отделов регистрации автотранспортных средств ГАИ использовали служебное положение, чтобы зарегистрировать транспортные средства своих близких людей с номерами, содержащими одинаковые цифры и буквы. Прокуратура обратила внимание на необходимость соблюдения установленных процедур и недопустимость личной выгоды при исполнении должностных обязанностей.

В настоящее время кадровое подразделение УМВД по Приморскому краю проводит служебную проверку, чтобы выявить всех причастных и определить степень ответственности сотрудников. Меры в отношении нарушителей будут приняты после завершения проверки.