В Приморье выявили выдачу сотрудниками ГАИ «красивых» номеров родственникам

В Приморском крае выявлены случаи выдачи сотрудниками ГАИ «красивых» государственных номеров своим родственникам. Информация об этом появилась в сообщении прокуратуры региона.
По итогам проверки установлено, что 14 сотрудников межрайонных отделов регистрации автотранспортных средств ГАИ использовали служебное положение, чтобы зарегистрировать транспортные средства своих близких людей с номерами, содержащими одинаковые цифры и буквы. Прокуратура обратила внимание на необходимость соблюдения установленных процедур и недопустимость личной выгоды при исполнении должностных обязанностей.
В настоящее время кадровое подразделение УМВД по Приморскому краю проводит служебную проверку, чтобы выявить всех причастных и определить степень ответственности сотрудников. Меры в отношении нарушителей будут приняты после завершения проверки.