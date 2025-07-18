В Приморье выявили выдачу сотрудниками ГАИ «красивых» номеров родственникам

По итогам проверки установлено, что 14 сотрудников межрайонных отделов регистрации автотранспортных средств ГАИ использовали служебное положение, чтобы зарегистрировать транспортные средства своих близких людей с номерами, содержащими одинаковые цифры и буквы. Прокуратура обратила внимание на необходимость соблюдения установленных процедур и недопустимость личной выгоды при исполнении должностных обязанностей.