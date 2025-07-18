Степашин раскритиковал идею разрешить вступление в брак с 16 лет

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью РИА Новости раскритиковал идею разрешить вступление в брак с 16 лет, отметив, что это ещё детский возраст.
Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с изданием «Абзац» предложил снизить в России возраст вступления в брак с 18 до 16 лет.
«Не надо этого делать. Ну в 16 лет, даже если случилось счастье или беда, и девочка забеременела, это отдельная история на самом деле. Но в 16 лет ребенок ещё, ну что он соображает, какая там семья. Ещё и поиграться хочется девочке в куклы, мальчишке похулиганить с рогаткой или с футбольным мячиком», — сказал Степашин в интервью РИА Новости.
Кроме того, он отметил, что глава семейства должен содержать семью, и она должна быть самодостаточной.
«Иначе это не семья, а семейка», — добавил Степашин.
Также бывший председатель правительства не поддержал идею о раздельном обучении в школах для мальчиков и девочек.
«Не надо», — считает Степашин.
В мае на полях Петербургского международного юридического форума председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что возвращение к раздельному образованию в школе даст установку на своевременное создание семьи и рождение детей, повысит ответственность мужчин, снизит количество разводов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.