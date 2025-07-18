Степашин раскритиковал идею разрешить вступление в брак с 16 лет

«Не надо этого делать. Ну в 16 лет, даже если случилось счастье или беда, и девочка забеременела, это отдельная история на самом деле. Но в 16 лет ребенок ещё, ну что он соображает, какая там семья. Ещё и поиграться хочется девочке в куклы, мальчишке похулиганить с рогаткой или с футбольным мячиком», — сказал Степашин в интервью РИА Новости.