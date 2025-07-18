Стало известно о состоянии ребенка из Сочи, покусанного хаски, после пластики носа

Операция длилась около шести часов и прошла успешно, однако восстановление сопровождается отеками и припухлостью глаз. Для предупреждения воспаления назначен курс антибиотиков.



В ближайшие три недели врачи будут контролировать состояние мальчика. Отеки будут постепенно уменьшаться. В дальнейшем планируется провести дополнительные операции по удалению излишков кожи с переносицы и лба, а также приступить к восстановлению верхней губы. Процесс реабилитации будет продолжительным, сроки выписки зависят от динамики восстановления.



Напомним, нападение собак на ребенка произошло 26 февраля в районе СНТ «Авиатор» в Адлерском районе Сочи. Два пса породы хаски, которых владелец оставил без еды на несколько дней, сорвались с цепи, напали на 9-летнего мальчика и практически откусили ему лицо.