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Новосибирцы смогут прямым рейсом добраться в Геленджик

Вылеты из Новосибирска будут осуществляться во вторник и пятницу.

Авиакомпания S7 с 7 августа возобновляет прямые рейсы между Новосибирском и Геленджиком. Со 2 сентября расписание изменится, и вылеты из Новосибирска будут осуществляться во вторник и пятницу: в 14:10, а прилет в Геленджик — в 15:35. Общее время в пути составит 5 часов 25 минут. Рейсы выполняются на самолете Boeing 737−800, рассчитанном на до 176 пассажиров.

Напомним, что аэропорт Геленджика возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. Перезапуск стал возможен после подтверждения безопасности полетов Росавиацией и Госкорпорацией, а также согласования с Минобороны. До этого рейсы между городами выполнялись по ограниченному графику или не осуществлялись вовсе.