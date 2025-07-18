Новосибирцы смогут прямым рейсом добраться в Геленджик

Авиакомпания S7 с 7 августа возобновляет прямые рейсы между Новосибирском и Геленджиком. Со 2 сентября расписание изменится, и вылеты из Новосибирска будут осуществляться во вторник и пятницу: в 14:10, а прилет в Геленджик — в 15:35. Общее время в пути составит 5 часов 25 минут. Рейсы выполняются на самолете Boeing 737−800, рассчитанном на до 176 пассажиров.