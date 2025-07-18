Ряд районов в трех регионах Беларуси временно останется без ТВ и радио

Работы распространятся на Минскую, Могилевскую и Гомельскую области 16 июля (17 июля — резервный день) в промежутке с 12.00 до 17.00. В Гомельской области затронет районы Петриковский, Мозырский, Октябрьский, Калинковичский, Житковичский, Ельский, Светлогорский и Лельчицкий. В Минской области — Солигорский и Любанский, в Могилевской — Глусский район.