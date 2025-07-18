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Ряд районов в трех регионах Беларуси временно останется без ТВ и радио

В нескольких районах в трех регионах Беларуси будут вестись работы в сети эфирного ТВ и радио. Об этом информирует «Белтелеком».

Источник: БЕЛТА

Работы распространятся на Минскую, Могилевскую и Гомельскую области 16 июля (17 июля — резервный день) в промежутке с 12.00 до 17.00. В Гомельской области затронет районы Петриковский, Мозырский, Октябрьский, Калинковичский, Житковичский, Ельский, Светлогорский и Лельчицкий. В Минской области — Солигорский и Любанский, в Могилевской — Глусский район.

Полтора часа будет отсутствовать вещание от АРТПС «Сметаничи» обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового радиовещания: «Столица», «Культура», «Радиус FM», Гомельское областное, «Правда радио», «Юнистар» (до 10 минут). В случае, если работы завершатся раньше указанного срока, то работу передатчика возобновят.