Бывшему министру транспорта Башкирии оставили в силе приговор

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона и действующего заместителя, оставив без изменения приговор первой инстанции. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.
По данным ведомства, в 2022 году чиновники заключили государственные контракты на авиаперевозки без проведения конкурсных процедур, самостоятельно определив подрядчиков. Эти действия нарушили интересы участников авиарынка и причинили бюджету республики ущерб на сумму свыше 33 миллионов рублей.
Кировский районный суд Уфы в феврале 2025 года признал экс-министра виновным по двум эпизодам превышения должностных полномочий и назначил ему три года колонии общего режима. Его заместитель получил два года условно по аналогичным статьям в меньшей квалификации.
Апелляционная коллегия Верховного суда Башкирии не нашла оснований для изменения приговора. Судебные решения оставлены в силе, а жалобы — без удовлетворения.
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