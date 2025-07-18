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Бывшему министру транспорта Башкирии оставили в силе приговор

ВС Башкирии оставил в силе приговор экс-главе Минтранса.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона и действующего заместителя, оставив без изменения приговор первой инстанции. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.

По данным ведомства, в 2022 году чиновники заключили государственные контракты на авиаперевозки без проведения конкурсных процедур, самостоятельно определив подрядчиков. Эти действия нарушили интересы участников авиарынка и причинили бюджету республики ущерб на сумму свыше 33 миллионов рублей.

Кировский районный суд Уфы в феврале 2025 года признал экс-министра виновным по двум эпизодам превышения должностных полномочий и назначил ему три года колонии общего режима. Его заместитель получил два года условно по аналогичным статьям в меньшей квалификации.

Апелляционная коллегия Верховного суда Башкирии не нашла оснований для изменения приговора. Судебные решения оставлены в силе, а жалобы — без удовлетворения.

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