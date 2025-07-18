Губернатор Приангарья подписал закон, расширяющий число получателей региональных мер поддержки медработникам

Согласно изменениям, теперь на единовременную выплату смогут претендовать не только медики, которые приезжают на работу из других населенных пунктов, но и те, кто место жительства не менял. В основном такие изменения актуальны для молодых специалистов, которые на время учебы не меняли прописку и, следовательно, при трудоустройстве на малой родине были лишены возможности получить выплату. Главное условие получения выплаты — медработник заключает трудовой договор с медицинской организацией города впервые.