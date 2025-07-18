Губернатор Приангарья подписал закон, расширяющий число получателей региональных мер поддержки медработникам

Закон предусматривает внесение изменений в действующие нормативные акты, которые регулируют меры поддержки медикам, устраивающимся на работу в государственные медицинские организации в города с населением от 50 до 100 тысяч человек, а также в города с населением до 50 тысяч человек, находящихся на приравненных к Крайнему Северу территориях.
Согласно изменениям, теперь на единовременную выплату смогут претендовать не только медики, которые приезжают на работу из других населенных пунктов, но и те, кто место жительства не менял. В основном такие изменения актуальны для молодых специалистов, которые на время учебы не меняли прописку и, следовательно, при трудоустройстве на малой родине были лишены возможности получить выплату. Главное условие получения выплаты — медработник заключает трудовой договор с медицинской организацией города впервые.
Еще одно нововведение — у медработника сохраняется право на выплату, если он переводится на работу внутри лечебного учреждения или в другое медучреждение в том же городе. По действующим сейчас нормам, получив выплату, специалист должен отработать на одном месте в течение нескольких лет.
Согласно региональным законам, единовременные выплаты врачам, которые устраиваются на работу в медучреждения в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, составляют на территориях Приангарья, приравненных к Крайнему Северу, 2 миллиона рублей и 1 миллион рублей для иных территорий. Средним медработникам полагается 1 миллион и 500 тысяч рублей в зависимости от территории.
Для врачей, которые приезжают на работу в города численностью до 50 тысяч человек в территориях, приравненных к Крайнему Северу, установлена региональная выплата в 1 миллион рублей (еще 1 миллион они получают по федеральной программе). Для медработников со средним образованием выплата составляет 500 тысяч рублей (еще столько же выплачивается в рамках федеральной программы).
В законе отмечается, что его положения распространяются на тех граждан, которые заключили трудовые договоры с 1 января 2025 года.