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Губернатор Приангарья подписал закон, расширяющий число получателей региональных мер поддержки медработникам

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подписал закон, который расширяет число медицинских работников, которые имеют право на единовременную выплату. Речь, прежде всего, идет о молодых специалистах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Приангарья, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Закон предусматривает внесение изменений в действующие нормативные акты, которые регулируют меры поддержки медикам, устраивающимся на работу в государственные медицинские организации в города с населением от 50 до 100 тысяч человек, а также в города с населением до 50 тысяч человек, находящихся на приравненных к Крайнему Северу территориях.

Согласно изменениям, теперь на единовременную выплату смогут претендовать не только медики, которые приезжают на работу из других населенных пунктов, но и те, кто место жительства не менял. В основном такие изменения актуальны для молодых специалистов, которые на время учебы не меняли прописку и, следовательно, при трудоустройстве на малой родине были лишены возможности получить выплату. Главное условие получения выплаты — медработник заключает трудовой договор с медицинской организацией города впервые.

Еще одно нововведение — у медработника сохраняется право на выплату, если он переводится на работу внутри лечебного учреждения или в другое медучреждение в том же городе. По действующим сейчас нормам, получив выплату, специалист должен отработать на одном месте в течение нескольких лет.

Согласно региональным законам, единовременные выплаты врачам, которые устраиваются на работу в медучреждения в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, составляют на территориях Приангарья, приравненных к Крайнему Северу, 2 миллиона рублей и 1 миллион рублей для иных территорий. Средним медработникам полагается 1 миллион и 500 тысяч рублей в зависимости от территории.

Для врачей, которые приезжают на работу в города численностью до 50 тысяч человек в территориях, приравненных к Крайнему Северу, установлена региональная выплата в 1 миллион рублей (еще 1 миллион они получают по федеральной программе). Для медработников со средним образованием выплата составляет 500 тысяч рублей (еще столько же выплачивается в рамках федеральной программы).

В законе отмечается, что его положения распространяются на тех граждан, которые заключили трудовые договоры с 1 января 2025 года.