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В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на дамбе Октябрьского моста

Там размыло грунт после дождя.

Источник: Комсомольская правда

Для оперативного привлечения ресурсов и ускорения ремонта на дамбе Октябрьского моста введен режим повышенной готовности. Размыв грунта огорожен, установлены временные знаки и указатели. Дорожные службы укрепляют участок барьерами из мешков с песком, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Специалисты «Гормоста» осмотрели ливневую канализацию, а эксперты «Горэлектротранспорта» проверили опоры контактной сети — угрозы их целостности нет.

Управление дорожного строительства приступило к обследованию дамбы и проезжей части. Сегодня проводят разбор и вывоз грунтовых наносов. После подрядчик начнёт восстановление насыпи, дорожного покрытия и тротуаров.