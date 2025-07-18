В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на дамбе Октябрьского моста

Для оперативного привлечения ресурсов и ускорения ремонта на дамбе Октябрьского моста введен режим повышенной готовности. Размыв грунта огорожен, установлены временные знаки и указатели. Дорожные службы укрепляют участок барьерами из мешков с песком, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
Специалисты «Гормоста» осмотрели ливневую канализацию, а эксперты «Горэлектротранспорта» проверили опоры контактной сети — угрозы их целостности нет.
Управление дорожного строительства приступило к обследованию дамбы и проезжей части. Сегодня проводят разбор и вывоз грунтовых наносов. После подрядчик начнёт восстановление насыпи, дорожного покрытия и тротуаров.