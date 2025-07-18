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В Красноярске пройдёт концерт ансамбля «КрасА», посвящённый теме семьи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 27 августа в 19:00 в Малом зале Красноярской филармонии выступит ансамбль песни «КрасА» с программой «Мы ВМЕСТЕ — крепкая СЕМЬЯ».

Источник: Соцсети

На сцену выйдут творческие династии — родители и дети, братья и сёстры, объединённые любовью к музыке, сцене и друг к другу.

Зрителей ждёт вечер душевных песен и народного колорита. Ансамбль известен далеко за пределами региона, в его репертуаре — народные и авторские композиции, сложные хореографические постановки, редкие инструменты.

«КрасА» — лауреат международных и всероссийских конкурсов, коллектив работает в жанре сценического фольклора. На сцене звучат и баян, и свирель, и балалайка, и рожок — более 15 инструментов.

Посещение мероприятия доступно по Пушкинской карте, 6+.