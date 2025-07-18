В Красноярске пройдёт концерт ансамбля «КрасА», посвящённый теме семьи

На сцену выйдут творческие династии — родители и дети, братья и сёстры, объединённые любовью к музыке, сцене и друг к другу.
Зрителей ждёт вечер душевных песен и народного колорита. Ансамбль известен далеко за пределами региона, в его репертуаре — народные и авторские композиции, сложные хореографические постановки, редкие инструменты.
«КрасА» — лауреат международных и всероссийских конкурсов, коллектив работает в жанре сценического фольклора. На сцене звучат и баян, и свирель, и балалайка, и рожок — более 15 инструментов.
Посещение мероприятия доступно по Пушкинской карте, 6+.