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ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить наценки

ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить цены и наценки летом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году, сообщили в ведомстве.

«Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС России предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году», — говорится в сообщении.

Ранее, в 2024 году, по предложению службы «Детский мир» фиксировал цены на 32 позиции канцелярских товаров и на отдельные позиции рюкзаков и ранцев, вводил дополнительные скидки и промоакции на школьные товары.

В свод очередь, «Комус» в 2024 году впервые фиксировал цены на 54 позиции постоянного ассортимента школьных и канцелярских товаров, а также снизил цены на 111 позиций школьного ассортимента в среднем на 24%.

ФАС России призывает торговые сети принять предложенную инициативу по соблюдению принципов ответственного ценообразования. Это позволит повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен в период сезонного спроса.

Служба также напомнила продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период сезонного спроса перед началом учебного года. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования, добавили там.