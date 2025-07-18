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Владивостокцы пожаловались мэру на регулярные отключения света по восемь часов

Пока прокуратура разбирается с отключением электричества в Первомайском районе Владивостока, длящимся уже сутки, в Ленинском районе — свои проблемы с энергоснабжением. Жители 64-го микрорайона написали в Telegram-чат главы города жалобу на регулярные отключения света, которые якобы являются плановыми, однако жильцов никто об этом не извещает, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По информации горожан, отключения в 64-м микрорайоне происходят примерно раз в две недели, средняя продолжительность отключения — восемь часов. В некоторых домах длительность двух последних отключений достигла 14 часов. От должностных лиц жители выяснили, что эти отключения — плановые, информацию о плановых работах доводят до управляющих компаний, а они население не информируют.

Жители просят администрацию города обязать управляющие организации заблаговременно, за два дня, уведомлять население об отключениях электричества и по возможности скорректировать график плановых работ таким образом, чтобы они были чаще, но менее продолжительны — например, еженедельно, но не по восемь часов, а по четыре. Обесточивание домов на восемь часов приводит к размораживанию холодильников и порче продуктов. Альтернативное предложенное решение — обеспечение домов, попадающих под плановые работы, дизельными генераторами на время отключений.

В МЦУ Владивостока ответили на это обращение, пообещав предоставить ответ ориентировочно 22 июля. Запрос направлен специалистам управления по вопросам топливно-энергетического комплекса.

В чате мэра также опубликован комментарий от лица правительства Приморского края: внимание горожан обращают на информацию о предстоящих отключениях через средства массовой информации, в том числе по официальным каналам ресурсоснабжающих предприятий. Но граждане настаивают на необходимости уведомлений не только онлайн, но и офлайн, через объявления в подъездах, так как не все жители активно пользуются Интернетом и социальными сетями.