Владивостокцы пожаловались мэру на регулярные отключения света по восемь часов

Жители просят администрацию города обязать управляющие организации заблаговременно, за два дня, уведомлять население об отключениях электричества и по возможности скорректировать график плановых работ таким образом, чтобы они были чаще, но менее продолжительны — например, еженедельно, но не по восемь часов, а по четыре. Обесточивание домов на восемь часов приводит к размораживанию холодильников и порче продуктов. Альтернативное предложенное решение — обеспечение домов, попадающих под плановые работы, дизельными генераторами на время отключений.