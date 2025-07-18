Владивостокцы пожаловались мэру на регулярные отключения света по восемь часов

По информации горожан, отключения в 64-м микрорайоне происходят примерно раз в две недели, средняя продолжительность отключения — восемь часов. В некоторых домах длительность двух последних отключений достигла 14 часов. От должностных лиц жители выяснили, что эти отключения — плановые, информацию о плановых работах доводят до управляющих компаний, а они население не информируют.
Жители просят администрацию города обязать управляющие организации заблаговременно, за два дня, уведомлять население об отключениях электричества и по возможности скорректировать график плановых работ таким образом, чтобы они были чаще, но менее продолжительны — например, еженедельно, но не по восемь часов, а по четыре. Обесточивание домов на восемь часов приводит к размораживанию холодильников и порче продуктов. Альтернативное предложенное решение — обеспечение домов, попадающих под плановые работы, дизельными генераторами на время отключений.
В МЦУ Владивостока ответили на это обращение, пообещав предоставить ответ ориентировочно 22 июля. Запрос направлен специалистам управления по вопросам топливно-энергетического комплекса.
В чате мэра также опубликован комментарий от лица правительства Приморского края: внимание горожан обращают на информацию о предстоящих отключениях через средства массовой информации, в том числе по официальным каналам ресурсоснабжающих предприятий. Но граждане настаивают на необходимости уведомлений не только онлайн, но и офлайн, через объявления в подъездах, так как не все жители активно пользуются Интернетом и социальными сетями.