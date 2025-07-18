В Самарском университете студенты могут получить двойные дипломы

В Самаре для студентов открыта возможность одновременно учиться в двух престижных вузах России и завершить обучение с двумя дипломами. Программа реализуется совместно со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех). Об этом сообщили в пресс-службе Самарского университета.
По условиям программы участники изучают современные научные направления, проходят стажировки в исследовательских коллективах и набирают необходимые баллы для получения дипломов. Учебный план формируется индивидуально и включает обязательные дисциплины, такие как квантовая механика и основы фотоники, а также дополнительные образовательные треки.
Первым выпускником, который уже получил два диплома в рамках этой инициативы, стал Владимир Жауров.
Кроме академической подготовки, программа дает студентам опыт жизни и учебы в разных городах, а также возможность участвовать в реальных научных проектах.
Ранее мы писали, что 12 июля прошло торжественное закрытие тренинг-интенсива VSFI 2025, где собрались команды из разных городов России, включая Самару. Всего в мероприятии участвовали тринадцать команд.
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