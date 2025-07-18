В Самарском университете студенты могут получить двойные дипломы

В Самаре для студентов открыта возможность одновременно учиться в двух престижных вузах России и завершить обучение с двумя дипломами. Программа реализуется совместно со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех). Об этом сообщили в пресс-службе Самарского университета.